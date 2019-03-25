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25.03.2019  11:01   

Лучшая мастерица гобеленов приглашает на творческую встречу

27 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с харьковской художницей и мастером Татьяной Белоус.


// cultura.kh.ua

Татьяна Белоус – обладательница первого места в номинации декоративно-прикладное искусство конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился Харьковским областным культурным центром в 2018 году.

Харьковская художница и мастерица тонко передает настроение в своих работах и ​​воплощает в жизнь лаконичную, выверенную до мельчайших подробностей композицию, благодаря которой создается тесная связь между художником и зрителем.

На встрече Татьяна Белоус расскажет об истоках своего творчества, преподавательским и творческом пути, отношении к искусству, а также о своей педагогической деятельности и планах на будущее.

Гости во время встречи увидят слайд-шоу работ художницы и смогут задать вопросы.

Начало мероприятия в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Справка. Татьяна Белоус - родилась 28 января 1975 в г.. Харькове. Окончила Харьковское художественное училище (1991-1996), Харьковскую государственную академию дизайна и искусств (1996-2001). С 2002 г. - преподаватель в Харьковской детской художественной школе №2 им. П. Левченко. Работает в техниках батик, гобелен.
 

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  творческая встреча, харьков
 
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