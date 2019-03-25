25.03.2019 13:49

Вековой юбилей харьковчанки

Харьковчанка, жительница Московского района, Вера Нитка 23 марта отметила 100-летний юбилей.



//city.kharkov.ua

Свой сотый день рождения Вера Денисовна отметила в семейном кругу. Долгожительницу от имени городского головы и председателя районной администрации поздравила заместитель председателя Администрации Московского района Юлия Жаркова.

«Ваша жизнь - это вековая история мужественного человека. Многолетний самоотверженный труд, круглосуточная забота о здоровье людей, постоянная борьба за жизнь пациентов, терпение и понимание. Вы - лучший пример для будущих поколений. Низкий Вам поклон», - сказала Юлия Жаркова и передала Вере Денисовне подарок.

Справка. Вера Денисовна Нитка родилась 23 марта 1919 года в городе Мерефе (Харьковская область). Училась в Мерефянском медицинском техникуме, Харьковском медицинском институте, после чего была направлена на работу в Мерефянскую районную больницу, где лечила раненых и во время Второй мировой войны.

После войны Веру Нитку назначили главным врачом медучреждения. В этой должности она проработала до пенсионного возраста, а потом еще 20 лет - врачом-лаборантом. Всего Вера Денисовна трудилась в мерефянской больнице больше 50 лет. Сейчас живет у дочери в Харькове. У Веры Нитки - двое детей и трое внуков.