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25.03.2019  13:49   

Вековой юбилей харьковчанки

Харьковчанка, жительница Московского района, Вера Нитка 23 марта отметила 100-летний юбилей.


//city.kharkov.ua
Свой сотый день рождения Вера Денисовна отметила в семейном кругу. Долгожительницу от имени городского головы и председателя районной администрации поздравила заместитель председателя Администрации Московского района Юлия Жаркова.
 
«Ваша жизнь - это вековая история мужественного человека. Многолетний самоотверженный труд, круглосуточная забота о здоровье людей, постоянная борьба за жизнь пациентов, терпение и понимание. Вы - лучший пример для будущих поколений. Низкий Вам поклон», - сказала Юлия Жаркова и передала Вере Денисовне подарок.
 
Справка. Вера Денисовна Нитка  родилась 23 марта 1919 года в городе Мерефе (Харьковская область). Училась в Мерефянском медицинском техникуме, Харьковском медицинском институте, после чего была направлена на работу в Мерефянскую районную больницу, где лечила раненых и во время Второй мировой войны.
 
После войны Веру Нитку назначили главным врачом медучреждения. В этой должности она проработала до пенсионного возраста, а потом еще 20 лет - врачом-лаборантом. Всего Вера Денисовна трудилась в мерефянской больнице больше 50 лет. Сейчас живет у дочери в Харькове. У Веры Нитки - двое детей и трое внуков.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вековой юбилей, нитка, харьков
 
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