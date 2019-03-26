26.03.2019 13:12

Харьковчанка отметила столетний юбилей



//city.kharkov.ua

Харьковчанка Агафья Хмелевская, которая проживает в Московском районе, 25 марта отпраздновала 100-летний юбилей.

От имени городского головы Геннадия Кернеса и председателя Администрации Московского района Олега Товкуна именинницу поздравила заместитель председателя районной администрации Юлия Жаркова.

«Желаем Вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием! Пусть Ваши глаза всегда сияют от счастья, а сердце наполняют только приятные воспоминания!» – сказала Юлия Жаркова. Она вручила долгожительнице поздравительный адрес со словами благодарности и подарки.

Как рассказала гостям невестка юбиляра, несмотря на возраст, Агафья Кирилловна самостоятельно готовит, убирает, соблюдает чистоту и порядок в квартире и выращивает замечательные домашние цветы. Главным секретом своего долголетия женщина считает повседневный труд и позитивное отношение к жизни.

Справка. Агафья Кирилловна Хмелевская родилась 25 марта 1919 года в многодетной семье в селе Глазуновка Балаклейского района Харьковской области. До войны работала в колхозе, после войны - на военном заводе в городе Балаклее. Уйдя на заслуженный отдых, посвятила свою жизнь семье, занималась домашним хозяйством и огородом. К сожалению, ушли из жизни ее муж и сын. Сейчас живет в Харькове с невесткой и внучкой.