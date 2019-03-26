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26.03.2019  16:11   

БТИ: проверить достоверность техпаспорта можно онлайн

В Украине вступили в силу законодательные изменения в сфере проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 26 марта, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
 
По его словам, согласно вступившим в силу изменениям в Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, коммунальное предприятие «БТИ» стало единым в городе субъектом-хранителем архива всех инвентаризационных дел.
 
«Согласно новому порядку, все без исключения субъекты технической инвентаризации – частные БТИ, которые проводят техническую инвентаризацию, – должны в установленные сроки передавать в коммунальное предприятие «БТИ» экземпляр материалов такой инвентаризации», - отметил Олег Дробот.
 
Для удобства харьковчан на сайте Департамента регистрации можно по номеру документа проверить достоверность технического паспорта на недвижимость. 
 
Олег Дробот отметил, что сервис был внедрен после неоднократных обращений харьковчан по поводу поддельных документов. Также сервис будет полезен нотариусам при работе со сделками в сфере недвижимости.
 
При возникновении вопросов, связанных с работой сервиса или проверкой документов, подтверждающих техническую инвентаризацию недвижимости, можно обращаться по телефону КП «БТИ»: (057) 731-41-08. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бти, проверка онлайн, харьков
 
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