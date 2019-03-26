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26.03.2019  17:16   

Центр админуслуг провел десятки тысяч консультаций по строительству

Более 20 тыс. человек получили в 2018 году консультации в сфере строительства в Центре предоставления административных услуг, расположенном на Гимназической набережной, 26.


//city.kharkov.ua
Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская напомнила, что консультации предоставляют специалисты Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Департамента территориального контроля Харьковского городского совета. Прием проводится каждый вторник с 9:00 до 11:00.
 
По ее словам, прием организовали именно в главном офисе ЦПАУ, учитывая пожелания посетителей.
 
«О том, что Харьков активно развивается, свидетельствует большое количество строительных объектов, и услуги в этой сфере чрезвычайно востребованы. В нашем центре можно получить разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат в случае принятия в эксплуатацию законченного объекта, подать уведомление о начале выполнения строительных работ, зарегистрировать декларацию о готовности объекта к эксплуатации», - отметила Виктория Китайгородская.
 
С перечнем необходимых документов, бланками деклараций, сообщений, образцами заполнения можно ознакомиться на сайте Центра предоставления административных услуг Харькова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  центр админуслуг, консультации, харьков
 
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