26.03.2019 17:16

Центр админуслуг провел десятки тысяч консультаций по строительству

Более 20 тыс. человек получили в 2018 году консультации в сфере строительства в Центре предоставления административных услуг, расположенном на Гимназической набережной, 26.



//city.kharkov.ua

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская напомнила, что консультации предоставляют специалисты Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Департамента территориального контроля Харьковского городского совета. Прием проводится каждый вторник с 9:00 до 11:00.

По ее словам, прием организовали именно в главном офисе ЦПАУ, учитывая пожелания посетителей.

«О том, что Харьков активно развивается, свидетельствует большое количество строительных объектов, и услуги в этой сфере чрезвычайно востребованы. В нашем центре можно получить разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат в случае принятия в эксплуатацию законченного объекта, подать уведомление о начале выполнения строительных работ, зарегистрировать декларацию о готовности объекта к эксплуатации», - отметила Виктория Китайгородская.

С перечнем необходимых документов, бланками деклараций, сообщений, образцами заполнения можно ознакомиться на сайте Центра предоставления административных услуг Харькова.