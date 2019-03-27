Игорь Терехов: Сквер на площади Свободы откроют летом

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что реконструкцию сквера на площади Свободы планируют завершить ко Дню города, 23 августа.
По словам перого вице-мэра, сейчас в сквере перекладывают сети водоснабжения, после этого заасфальтируют дорожки, установят новые скамейки и светильники. На части газонов можно будет посидеть и отдохнуть.
При этом Игорь Терехов отметил, что здоровые деревья, которые растут в сквере, сносить не будут, наоборот - рассмотрят возможность посадить новые.
Напомним, что на месте, где стоял памятник Ленину, уложили брусчатку. Таким образом, пл. Свободы увеличили, придав ей первоначальный вид. После этого началась реконструкция сквера.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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