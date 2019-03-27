27.03.2019 17:37

Игорь Терехов: Сквер на площади Свободы откроют летом

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что реконструкцию сквера на площади Свободы планируют завершить ко Дню города, 23 августа.



// city.kharkov.ua

По словам перого вице-мэра, сейчас в сквере перекладывают сети водоснабжения, после этого заасфальтируют дорожки, установят новые скамейки и светильники. На части газонов можно будет посидеть и отдохнуть.

При этом Игорь Терехов отметил, что здоровые деревья, которые растут в сквере, сносить не будут, наоборот - рассмотрят возможность посадить новые.

Напомним, что на месте, где стоял памятник Ленину, уложили брусчатку. Таким образом, пл. Свободы увеличили, придав ей первоначальный вид. После этого началась реконструкция сквера.