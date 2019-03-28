28.03.2019 09:52

31 марта - президентские выборы. Что делать тем, кто остался без паспорта?

4 дня до выборов Президента Украины. Сколько украинский изменили место для голосования и работы тем, кто не успел по каким-то причинам получить паспорт гражданина Украины, но стремится пойти на выборы Гаранта.



// izvestia.kharkov.ua

Более 315 тысч украинцев временно изменили место для голосования на президентских выборах. Соответствующие цифры обнародовали в Центризбиркоме. Согласно их данным, больше всего заявлений в отделы ведения Госреестра поступило от жителей Донецкой и Луганской областей - почти 93 000 избирателей. Заявления тех, кто хочет принять участие в выборах, изменив адрес места голосования, начали поступать еще с января. И в последнюю неделю перед выборами зафиксирован ажиотаж.



«За последнюю неделю было подано более 210 000 заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца - около 100 000. Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям», – рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.



Для удобства избирателей, отметили в правительстве, подразделения Государственной миграционной службы на территории Украины будут работать накануне и в день выборов.



30 и 31 марта 2019 года организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений Государственной миграционной службы на территории всей Украины - для выдачи уже изготовленных паспортов, доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС. Вместе с тем ГМС обратилась к ГП "Полиграфический комбинат "Украина" с предложением рассмотреть возможность безотлагательного производства и персонализации паспортов гражданина Украины для их дальнейшей оперативной доставки в территориальные органы и подразделения ГМС.



В профильном департаменте Харьковского городского совета подчеркнули, что харьковские центры предоставления админуслуг будут работать в субботу с 8:00 до 15:45. В воскресенье – с девяти часов утра и до шести вечера.. Соответственно, те харьковчане, которые ожидают паспорта гражданина Украины или ID-карты, но по каким-то причинам не успели забрать их и все же стремятся пойти на выборы, смогут их получить в районных центрах предоставления админуслуг.