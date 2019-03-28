28.03.2019 14:20

На Харьковщине вводится запрет на ловлю рыбы: как рыбачить, не нарушая закон

С 1 апреля 2019 года в 22 областях Украины вводится нерестовый запрет на вылов рыбы и раков в украинских водоемах, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.



://darg.gov.ua

«Знаем, помним: одна удочка – один крючок, и в разрешенных местах», – рассказал харьковский рыбинспектор.

Где можно рыбачить, а где – нет, обозначено на интерактивной карте, которая есть на сайте Госрыбагентства. Главное – не забрасывать крючки в нерестилища.

Во время нереста разрешено ловить рыбу одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком, а также спиннингом. Рыбачить можно в светлое время суток и только с берега, за пределами нерестилищ. За рядовое нарушение – 170 гривен штрафа, для браконьеров сумма возрастает в разы.

«Нерестилище бывает разных видов, но суть его одна. Это там, где собственно рыба будет нереститься, где рыба будет откладывать икру. Обычно это кустовые берега, которые омывает вода и мелководье», – сообщил главный инспектор отдела охраны водных биоресурсов Госрыбагентства.

Он добавил, что сейчас браконьеров стало намного меньше, хотя все равно инспекторы находят запрещенные сети.

Напомним, по данным Госрыбагентства, за нарушение правил рыболовства предусматриваются штрафы и привлечение к уголовной ответственности. Сумма штрафов составляет от 34 до 680 гривен. За незаконное занятие рыбным промыслом, которое причинило существенный вред, предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией средств промысла и всего добытого.