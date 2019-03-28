Лайфхак с порчей ограждения вызвал возмущение харьковчан (ФОТО)

На площади Конституции парень испортил ограждение, чтобы нанести оригинальный принт на куртку.
Пользователь la_cuture разместил в соцсетях фото, как с помощью баллончика краски и элемента декора харьковской улицы поместить на одежду герб Харькова.
«Как Вам такой лайфхак по-харьковски?», – спрашивал «умелец».
Однако, его фантазия вызвала не восхищение, а возмущение пользлователей.
«В полицию его, за порчу. А не сюда фотками хвастаться», – написала Наталья.
«Очередной м***к засветился на фотографии. Штраф бы впаять ему и на общественные работы отправить суток на 15, а лучше на месяц», – вторит ей Дмитрий.
«Прикольно, а кто краску смывать будет?», – интересуется Денис.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
влажн.:
давл.:
ветер: