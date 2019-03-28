28.03.2019 14:32

Лайфхак с порчей ограждения вызвал возмущение харьковчан (ФОТО)

На площади Конституции парень испортил ограждение, чтобы нанести оригинальный принт на куртку.



// Facebook

Пользователь la_cuture разместил в соцсетях фото, как с помощью баллончика краски и элемента декора харьковской улицы поместить на одежду герб Харькова.

«Как Вам такой лайфхак по-харьковски?», – спрашивал «умелец».

Однако, его фантазия вызвала не восхищение, а возмущение пользлователей.

«В полицию его, за порчу. А не сюда фотками хвастаться», – написала Наталья.



«Очередной м***к засветился на фотографии. Штраф бы впаять ему и на общественные работы отправить суток на 15, а лучше на месяц», – вторит ей Дмитрий.



«Прикольно, а кто краску смывать будет?», – интересуется Денис.