28.03.2019 18:18

Стартовал конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов

Объявлена регистрация на конкурс, котором могут принять участие неполитические, неприбыльные, нерелигиозные общественные объединения и благотворительные организации.



//invest.kh.ua

Конкурс пройдет в двух категориях: «мини-проекты» (плановый объем финансирования из городского бюджета - до 100 тыс. грн) и «большие проекты» (объем финансирования - от 100 до 200 тыс. грн).

Проекты могут касаться проведения национальных, международных форумов, конгрессов, выставок, фестивалей, конкурсов; мероприятий, направленных на усовершенствование городской инфраструктуры, повышение инновационной, инвестиционной привлекательности города, его позитивного имиджа на различных уровнях.

Как отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, конкурс призван активизировать общественно полезное движение в городе Харькове, привлечь общественные организации к решению вопросов социального, экономического, культурного развития города, создавать благоприятные условия для деятельности в Харькове международных и национальных инвесторов.

По условию конкурса, организация, желающая принять в нем участие, должна быть зарегистрирована и иметь статус юридического лица. В категории «мини-проекты» могут участвовать организации с любым сроком регистрации, в категории «большие проекты» - организации, зарегистрированные не менее чем за два года до даты объявления конкурса. Общественная организация может подать на конкурс не более одной проектной заявки в каждой из категорий, в том числе в составе общих проектов.

Комплекты конкурсной документации принимаются в Харьковском городском совете по адресу: пл. Конституции, 7 (1 эт., каб. 11). Прием заявок продлится с 28 марта по 26 апреля.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте управления.

Отметим, Городской конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов будет проводиться третий год подряд. В прошлом году на рассмотрение экспертного совета конкурса поступила 41 проектная заявка от 38 общественных организаций Харькова. Было определено девять победителей конкурса, среди них: БФ «Артдача» с театрально-дизайнерским фестивалем «Живи!», ОО «Центр развития «Будущие гении» с семейным фестивалем «МамоТатоФест», ОО «Центр современных информационных технологий и визуальных искусств» с имиджевым видеопроектом «Харьков - это звучит гордо!». В 2017 году в конкурсе приняли участие 35 общественных и благотворительных организаций, которые подали на рассмотрение экспертного совета 37 проектов. Девять лучших из них получили гранты и были успешно реализованы.

Всего в городском бюджете на финансирование лучших проектов ежегодно предусмотрен 1 млн грн. Конкурс организован и проводится Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.