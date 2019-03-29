29.03.2019 12:40

«Сиделицы» Качановской колонии под присмотром переосмыслили свою жизнь (ФОТО)

Осужденные исправительной колонии №54 во время психотренинга писали письма себе «в прошлое».



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28 марта 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» психологами учреждения для осужденных были проведены занятия на тему: «Переосмысление своей жизни».

Осужденным, участвовавших в занятии, было предложено представить, что они пишут письмо себе самой в прошлое.

В письме нужно было написать советы себе в прошлом или предупредить о чем-то важном. Также осужденные учились контролировать свои негативные эмоции и строить планы на будущее.

«Проведение таких занятий помогает осужденным для их дальнейшего исправления и ресоциализации», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.