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29.03.2019  12:40   

«Сиделицы» Качановской колонии под присмотром переосмыслили свою жизнь (ФОТО)

Осужденные исправительной колонии №54 во время психотренинга писали письма себе «в прошлое».


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28 марта 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» психологами учреждения для осужденных были проведены занятия на тему: «Переосмысление своей жизни».

Осужденным, участвовавших в занятии, было предложено представить, что они пишут письмо себе самой в прошлое.

В письме нужно было написать советы себе в прошлом или предупредить о чем-то важном. Также осужденные учились контролировать свои негативные эмоции и строить планы на будущее.

«Проведение таких занятий помогает осужденным для их дальнейшего исправления и ресоциализации», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, женская, харьков, психолог, письма
 
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