29.03.2019 14:20

Город, в котором размещен западный соперник «Барабашово», был поражен модной коллекцией «057» (ФОТО)

Юные харьковчане остановились в шаге от победы на IV Всеукраинском конкурсе профессионального мастерства «ПРОРЫВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».



://dniokh.gov.ua

2 место коллекции одежды «057» в номинации «Современные молодежные коллекции» - результат участия команды Харьковского высшего профессионального училища сферы услуг в IV Всеукраинском конкурсе «Прорыв легкой промышленности Украины».

22-23 марта 2019 года в городе Хмельницкий проводился IV Всеукраинский конкурс профессионального мастерства «Прорыв легкой промышленности Украины 2019» - совместный проект Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины «Fashion Globus Ukraine» и ассоциации швейных училищ Украины, который проходил под патронатом Министерства образования и науки Украины.

В этом году в конкурсе, призванном содействовать повышению престижа профессий в швейной отрасли и популяризации профессионального образования Украины, принимали участие 45 молодежных коллекций.

Тематика коллекций посвящена популяризации безопасности дорожного движения среди молодежи Украины. Это позволит раз поднять вопрос безопасности движения на дорогах, ведь нарушение правил дорожного движения уносит сотни жизней. При разработке дизайна коллекций было необходимо найти оптимальное решение для создания актуального современного одежды в соответствии с модных трендов и возможности внедрения его в массовое производство.

Коллекцию разработали и изготовили специалисты швейного профиля: Смолина Н.Ю., Жук Г.В., Абанина С.А., Шаровкин В.А., Михайлюк В.В., Бутенко А.Н., Винограденко М., Дудко Н.А., Афанасьева Т.А., Егорова Л.В., Пирог В.Ю.