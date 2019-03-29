29.03.2019 17:26

Молодые березки и яблоньки создадут атмосферу классического «релакса» в колонии в пригороде Харькова (ФОТО)

В Дергачевской исправительной колонии (№109) сотрудниками проведена весенняя работа по наведению благоусройства.



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29 марта 2019 в государственном учреждении «Дергачевская исправительная колония (№109)» сотрудники активно включились в выполнение комплексных мероприятий по благоустройству территории учреждения.

Были проведены работы по уборке прилегающей территории и парка, побелены бордюры и окопан деревья, высаженные в прошлых годах.

Особое место в нынешней акции по благоустройству занимают мероприятия по озеленению территории учреждения: высажено 10 фруктовых деревьев и 20 февр.

Начальник учреждения Иван Буров выразил сотрудникам искреннюю благодарность за взаимопонимание, поддержку и активное участие в проведении указанного мероприятия.