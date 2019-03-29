Молодые березки и яблоньки создадут атмосферу классического «релакса» в колонии в пригороде Харькова (ФОТО)

В Дергачевской исправительной колонии (№109) сотрудниками проведена весенняя работа по наведению благоусройства.
29 марта 2019 в государственном учреждении «Дергачевская исправительная колония (№109)» сотрудники активно включились в выполнение комплексных мероприятий по благоустройству территории учреждения.
Были проведены работы по уборке прилегающей территории и парка, побелены бордюры и окопан деревья, высаженные в прошлых годах.
Особое место в нынешней акции по благоустройству занимают мероприятия по озеленению территории учреждения: высажено 10 фруктовых деревьев и 20 февр.
Начальник учреждения Иван Буров выразил сотрудникам искреннюю благодарность за взаимопонимание, поддержку и активное участие в проведении указанного мероприятия.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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