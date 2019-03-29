Харьковская «немка» Лира победила в номинации «Дух Воина» и награждена кубком и призами (ФОТО)

В Холодногорская исправительной колонии (№18) инспектор-кинолог и его питомица привезли кубок и награды с турнира ранга САСТ.
29 марта 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» поздравили инспектора-кинолога Антона Кайдаша с победой в турнире ранга САСТ, который проходил на базе Хмельницкого центра ПКП ГКИСУ 23 марта.
В турнире принимали участие 50 собак со всей Украины, подготовленных по программе собака сопровождения и охранная собака.
Одним из участников соревнования был младший инспектор-кинолог отдела охраны учреждения Антон Кайдаш со служебной собакой немецкой овчаркой по кличке «Лира».
Во время соревнования собака четко выполнила: задержание противника на блок-посту, задержания нападающего с ножом, фронтальную атаку с отвлекающими предметами, выбор и нейтрализация вооруженного противника.
Антон Кайдаш вместе со служебной собакой стали победителями в номинации «Дух Воина» и были награждены кубком и призами.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что своевременный контроль и профессиональная подготовка младших инспекторов-кинологов, современный подход к обучению старшим инспектором (с кинологии) Татьяной Тимченко и настойчивое тренировки оказывают максимально качественные результаты в кинологической службе.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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