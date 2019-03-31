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31.03.2019  16:02   

На выборах проголовосали уже почти половина из зарегистрированных избирателей

По состоянию на 16.00 в Харьковской области на выборах президента Украины проголосовали 45,16% избирателей.


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По Харькову уверенно лидирует по явке Салтовка - 170 избирательный округ,  часть Московского района города.

Явка избирателей к 16 часам составила 47,32%.(к 11 часам явка была около 15%).

Источник:   Центризбирком Украины
 Тэги:  выборы, избиратели, голосование, округ, явка, харьков
 
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