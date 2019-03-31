На выборах проголовосали уже почти половина из зарегистрированных избирателей

По состоянию на 16.00 в Харьковской области на выборах президента Украины проголосовали 45,16% избирателей.
По Харькову уверенно лидирует по явке Салтовка - 170 избирательный округ, часть Московского района города.
Явка избирателей к 16 часам составила 47,32%.(к 11 часам явка была около 15%).
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
влажн.:
давл.:
ветер: