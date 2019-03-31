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31.03.2019  17:32   

В колониях на Харьковщине проголосовали почти все осужденные

Информация о проведение выборов Президента Украины в учреждениях исполнения наказаний (ОБНОВЛЕНО состоянию на 17.00)


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В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Северо-Восточного межрегионального управления продолжаются очередные выборы Президента Украины.

В реестр избирателей внесены 10 438 лиц, содержащихся в учреждениях Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей.

По состоянию на 17.00 в учреждениях межрегионального управления проголосовало 9960 заключенных и осужденных, что составляет 96%.

Так, в Харьковской области проголосовало 5941 человек, что составляет 96%.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, голосование, заключенные
 
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