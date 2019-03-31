31.03.2019 17:32

В колониях на Харьковщине проголосовали почти все осужденные

Информация о проведение выборов Президента Украины в учреждениях исполнения наказаний (ОБНОВЛЕНО состоянию на 17.00)



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В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Северо-Восточного межрегионального управления продолжаются очередные выборы Президента Украины.



В реестр избирателей внесены 10 438 лиц, содержащихся в учреждениях Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей.



По состоянию на 17.00 в учреждениях межрегионального управления проголосовало 9960 заключенных и осужденных, что составляет 96%.



Так, в Харьковской области проголосовало 5941 человек, что составляет 96%.