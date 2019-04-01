01.04.2019 12:41

«Харьковводоканал» почтит память Валерия Петросова

Траурный митинг, посвященный памяти бывшего генерального директора КП «Харьководоканал» Валерия Петросова, пройдет в Харькове.



//city.kharkov.ua

Мероприятие пройдет 2 апреля на ул. Конторской, 90. Начало - 12:00.

Валерий Петросов умер 2 апреля 2009 года на 70 году жизни. Спустя год на фасаде здания КП «Харьководоканал» в его честь была открыта мемориальная доска.

Справка. Валерий Альбертович Петросов - генеральный директор КП «ПТП «Вода» с 1972 по 2006 годы, с 2006 по 2007 годы - депутат Верховной Рады Украины. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Награжден 34 орденами и медалями, в т.ч. орденами «За заслуги» I, II и III степеней. Всю свою жизнь посвятил науке и развитию систем водоснабжения Харькова и других городов Украины.