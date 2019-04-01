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01.04.2019  12:41   

«Харьковводоканал» почтит память Валерия Петросова

Траурный митинг, посвященный памяти бывшего генерального директора КП «Харьководоканал» Валерия Петросова, пройдет в Харькове.


//city.kharkov.ua
Мероприятие пройдет  2 апреля на ул. Конторской, 90. Начало - 12:00. 
 
Валерий Петросов умер 2 апреля 2009 года на 70 году жизни. Спустя год на фасаде здания КП «Харьководоканал» в его честь была открыта мемориальная доска.
 
Справка. Валерий Альбертович Петросов - генеральный директор КП «ПТП «Вода» с 1972 по 2006 годы, с 2006 по 2007 годы - депутат Верховной Рады Украины. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Награжден 34 орденами и медалями, в т.ч. орденами «За заслуги» I, II и III степеней. Всю свою жизнь посвятил науке и развитию систем водоснабжения Харькова и других городов Украины.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  петросов, траурный митинг, харьков
 
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