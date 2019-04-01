«Харьковводоканал» почтит память Валерия Петросова

Траурный митинг, посвященный памяти бывшего генерального директора КП «Харьководоканал» Валерия Петросова, пройдет в Харькове.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажн.:
давл.:
ветер: