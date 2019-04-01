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01.04.2019  14:19   

В Центре «ДОМ» для детей с аутизмом - День открытых дверей

Тема Дня открытых дверей - «Люди как люди».


//city.kharkov.ua
По словам организаторов, мероприятие приурочено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Согласно статистике, аутизм стремительно распространяется. Сегодня это 1 из 59 детей. 
 
«Но люди с диагнозом или без - это прежде всего люди. И День открытых дверей - это возможность через СМИ узнать о том, что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать включение детей и взрослых с таким диагнозом в обычную жизнь», - отметила волонтер центра Нина Макаров (Израиль).
 
В рамках мероприятия состоится акция «Зажги синим», к участию в которой могут присоединиться все желающие. Для этого необходимо надеть синюю одежду, подсветить синей лампой или гирляндой окна, выпустить синие шары или просто рассказать об акции в социальных сетях. Также пройдет выставка работ воспитанников центра, а волонтеры учреждения презентуют доклад о своей работе. 
 
Начало мероприятия – в 12:00. 
 
Место проведения: ул. Сумская, 53.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  аутизм, центр дом, харьков
 
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