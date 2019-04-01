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01.04.2019  15:49   

В Первой столице открылся сезон фонтанов

В Харькове сегодня, 1 апреля, заработали фонтаны.


//city.kharkov.ua
Как сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков, уже включены фонтаны перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко, а также «Зеркальная струя».
 
По его словам, завтра начнут работать фонтаны на пл. Архитекторов, на пр. Независимости (за Госпромом), потом - на пл. Героев Небесной сотни и т. д.
 
«Заканчивать подключение фонтанов будем на бул. Юрьева, на ХТЗ. Из 17 городских фонтанов не будут работать только те, которые находятся на капитальном ремонте - в саду им. Шевченко, «Каскад» и возле Дворца спорта. Все остальные будут включены до середины апреля», - отметил Степан Алещенков.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  заработали фонтаны, харьков
 
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