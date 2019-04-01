01.04.2019 15:49

В Первой столице открылся сезон фонтанов

В Харькове сегодня, 1 апреля, заработали фонтаны.



//city.kharkov.ua

Как сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков, уже включены фонтаны перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко, а также «Зеркальная струя».

По его словам, завтра начнут работать фонтаны на пл. Архитекторов, на пр. Независимости (за Госпромом), потом - на пл. Героев Небесной сотни и т. д.

«Заканчивать подключение фонтанов будем на бул. Юрьева, на ХТЗ. Из 17 городских фонтанов не будут работать только те, которые находятся на капитальном ремонте - в саду им. Шевченко, «Каскад» и возле Дворца спорта. Все остальные будут включены до середины апреля», - отметил Степан Алещенков.