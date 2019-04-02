Главная Новости Общество Харьковчанам расскажут о неизвестном Репине
02.04.2019  08:19   

Харьковчанам расскажут о неизвестном Репине

2 апреля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» искусства состоится семнадцатая лекция из цикла по искусствоведению «Репин - неизвестный художник» профессора, доктора искусствоведения, художника Шило Александра Всеволодовича.


И. Репин. «Какой простор!» (1903)
Лекция начнется в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

В цикле лекций доктора искусствоведения, профессора А.В. Шило «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты его исследований, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода И.Е. Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества. Будут рассмотрены малоизученные, а подчас и вовсе не изученные страницы творчества великого художника.

Справка. Шило Александр Всеволодович — доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал свыше 350 научных и критических работ, среди которых монографии «Картина И.Е. Репина “Пушкин на набережной Невы. 1835 г.”» (2002); «Загадки Репина» (2004); «Репин: очерки поэтики и творческого метода» (2013).

 

 

Тэги:  лекция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.03 Общество Китайская чайная церемония пройдет в харьковской галерее (ФОТО) 19.03 Образование Девятилетний «чудо-ребенок» прочитал лекцию по биологии семиклассникам (ФОТО) 12.03 Культура и Туризм Харьковчанам расскажут об Илье Репине
 
 

Видео

ЦИК планирует огласить результаты первого тура Президентских выборов до 10 апреля
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 