Харьковчанка отметила 105-летие

Харьковчанка Клавдия Сидоркина, которая проживает в Основянском районе, 1 апреля отпраздновала 105-летний юбилей.
Именинницу поздравили заместитель председателя Администрации Основянского района Ирина Корнева и и. о. начальника управления труда и социальной защиты населения Основянского района Светлана Шевченко.
Как отметили гости, несмотря на уважительный возраст, юбиляр имеет удивительную память, чем не перестает удивлять окружающих. Клавдия Сидоркина рассказала присутствующим о своем жизненном пути и пожелала каждому из гостей долголетия и благополучия.
В свою очередь гости вручили имениннице цветы и подарки, а также пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба.
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
Со вторника начнется понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажн.:
давл.:
ветер: