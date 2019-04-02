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02.04.2019  10:43   

Харьковчанка отметила 105-летие

Харьковчанка Клавдия Сидоркина, которая проживает в Основянском районе, 1 апреля отпраздновала 105-летний юбилей.


// city.kharkov.ua

Именинницу поздравили заместитель председателя Администрации Основянского района Ирина Корнева и и. о. начальника управления труда и социальной защиты населения Основянского района Светлана Шевченко.

Как отметили гости, несмотря на уважительный возраст, юбиляр имеет удивительную память, чем не перестает удивлять окружающих. Клавдия Сидоркина рассказала присутствующим о своем жизненном пути и пожелала каждому из гостей долголетия и благополучия.

В свою очередь гости вручили имениннице цветы и подарки, а также пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, харьков
 
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