02.04.2019 10:43

Харьковчанка отметила 105-летие

Харьковчанка Клавдия Сидоркина, которая проживает в Основянском районе, 1 апреля отпраздновала 105-летний юбилей.



// city.kharkov.ua

Именинницу поздравили заместитель председателя Администрации Основянского района Ирина Корнева и и. о. начальника управления труда и социальной защиты населения Основянского района Светлана Шевченко.



Как отметили гости, несмотря на уважительный возраст, юбиляр имеет удивительную память, чем не перестает удивлять окружающих. Клавдия Сидоркина рассказала присутствующим о своем жизненном пути и пожелала каждому из гостей долголетия и благополучия.



В свою очередь гости вручили имениннице цветы и подарки, а также пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба.