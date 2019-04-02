Холодный фронт пришел в Харьков

Синоптики предупреждают о существенном похолодании со снегом.
Теплая погода, которая царила в Харьковской области последние несколько дней, изменится похолоданием уже сегодня, 2 апреля. Как сообщили изданию «Слобожанський край» в Харьковском региональном гидрометцентре, связано это с приходом в Харьковскую холодного атмосферного фронта.
«Со 2 по 5 апреля в области существенно похолодает сравнению с последними днями на прошлой неделе - примерно на 10 градусов. Так, 2 апреля днем ожидается 4-9 тепла, а 3 и 4 - +3 ... + 8 ° С. В этот период прогнозируются и ночные заморозки до -2 ° С, рассказывает дежурный синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Галина Мелихова. - Помимо снижения температуры, регион накроют и небольшие осадки. 2 апреля в юго-восточной части области будет дождь, местами с мокрым снегом. Такие осадки задержатся в области до 4 апреля включительно. Также в четверг будет и сильный ветер».
Как подчеркивает метеоролог, такая погода вполне нормальная для текущего времени года. К тому же, как она добавила, что в ближайшие выходные, 6-7 апреля, теплая погода снова будет радовать жителей области - дневная температура ожидается в районе 10-15 градусов тепла.
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Со вторника начнется понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков.
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