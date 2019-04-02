02.04.2019 11:54

По 6 человек в месяц гибли в 2018 году из-за неисправных газовых прибортв и засоренных вытяжек – «Харьковгаз»

Об этом сообщили во время совещания Государственной службы по вопросам труда с газораспределительными компаниями.



ФОТО: 104.ua

В 2018 году в Харькове и области зафиксировано около 3 тыс. газовых приборов потребителей, находившихся в аварийном состоянии. Неисправные газовые приборы, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах могут стать причиной скопления угарного газа в помещении и отравления людей. Только в прошлом году, из-за несоблюдения правил безопасного использования газа в быту погибло более 84 человек.

«Ответственность за исправное состояние газовых приборов, дымоходов в своем доме несет их владелец - потребитель газа. При неисправном оборудовании, для его ремонта, потребителю нужно обратиться в газовую компанию или специализированную организацию с государственным разрешением на эти работы. При запахе газа - срочно вызвать аварийную службу 104», - отметил технический директор ПАО «Харьковгаз» Артем Ильенко.

Проверку и обслуживание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивает владелец, а проводят специализированные организации, имеющие разрешение на обслуживание ДВК. При неисправном дымоходе или вентиляционном канале в доме потребителя накапливается угарный газ. Он не имеет запаха, но его 1% -ная концентрация в помещении является смертельной для человека.

«Проверку дымовых и вентиляционных каналов проводят не газовые компании. Их выполняют работники специализированных организаций. Неисправный дымоход, это всегда риск для жизни людей. Специалист, проводивший проверку, должен сообщить потребителю об опасности. После этого предоставить акт проверки в газовую компанию, для немедленного прекращения газоснабжения. После проведения ремонтных работ и предоставления в компанию акта об их пригодности, газоснабжение восстанавливается», - рассказала технический директор ПАО «Харьковгоргаз» Яна Шувалова.