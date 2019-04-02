02.04.2019 13:41

В Харьковводоканале обсудили тарифы

Открытое обсуждение новых тарифов прошло сегодня, 2 апреля, на коммунальном предприятии «Харьковводоканал».



//city.kharkov.ua

В обсуждении приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, заместитель начальника отдела Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Харьковской области (НКРЭКУ) Татьяна Мирошниченко, сотрудники предприятия, представители общественных организаций и харьковчане.

Согласно расчетам, для населения, проживающего в многоквартирных домах, услуга по централизованному снабжению холодной водой должна составить 10,95 грн/куб. м (без НДС), а услуга центрального водоотведения - 5,58 грн/куб. м (без НДС).

Для жителей частного сектора, бюджетных организаций и т.д. услуга по централизованному снабжению холодной водой составит 10,21 грн/куб. м (без НДС), по централизованному водоотведению - 5,22 грн/куб. м (без НДС).

Повышение тарифов связано с ростом цен на реагенты, расходов на оплату труда, оплату налогов и сборов и пр.

«С июля прошлого года стоимость реагентов возросла на 221%, и это серьезные финансовые потери для предприятия. Также мы стараемся удержать работников, постоянно повышая зарплату. В прошлом году трижды повышали, а в феврале - еще на 9% и будем сохранять эту тенденцию. Надеемся, что комиссия прислушается к нашим аргументам и утвердит новые тарифы, потому что до сегодняшнего дня предприятие терпит убытки», - отметил Виталий Панов.

Теперь предлагаемые тарифы в течение 10 дней должны быть рассмотрены в НКРЭКУ и, в случае их одобрения комиссией, вступят в силу после опубликования.