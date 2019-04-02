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02.04.2019  15:47   

«Харьковводоканал» сократил объемы потерь воды

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» удалось добиться существенного сокращения потерь воды из-за аварий на сетях.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 2 апреля, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, в январе потери сократились до 40%, в феврале - до 36%.
 
«Думаю, что в марте мы еще снизим эти цифры на 3-4% и приблизимся к объему потерь, предусмотренному нормативом. Мы улучшаем этот показатель и не собираемся останавливаться. Сейчас идет постоянный мониторинг потерь воды из-за аварий, которые мы стараемся оперативно устранять. Также большую роль в этом процессе играет перекладка старых, изношенных труб», - отметил Виталий Панов.
 
По его словам, в 2018 году в городе переложили 24,2 км сетей водоснабжения, в планах на 2019 год - заменить 25 км, причем с начала года уже переложили 3,7 км.
 
Как сообщила заместитель генерального директора - директор Финансово-экономического департамента КП «Харьковводоканал» Яна Хайло, за последние три года для предприятия было закуплено 58 единиц новой техники и шесть единиц различного оборудования для ликвидации аварий на сетях на общую сумму 120 млн грн.
 
«Перекладка сетей и закупка новой техники для устранения аварий позволяют сокращать объем потерь воды. Это очень важно, потому что с уменьшением потерь уменьшаются и затраты предприятия на водоподготовку и предоставление услуги, а это - сдерживающий фактор для увеличения тарифов», - отметила директор департамента.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, уменьшение потерь воды, харьков
 
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