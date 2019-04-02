02.04.2019 17:13

В Харькове чтят память Валерия Петросова (ФОТО)

Митинг, посвященный памяти бывшего Генерального директора КП «ПТП «Вода» (1972-2006 гг.) Валерия Петросова состоялся 2 апреля на КП «Харьковводоканал» по улице Конторской, 90.



// vodokanal.kharkov.ua

Почтить память Валерия Петросова пришли его семья, коллеги, соратники, друзья, сотрудники КП «Харьковводоканал», Генеральный директор предприятия Виталий Панов, заместители Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан и Андрей Руденко, почетный гражданин города, председатель Совета почетных граждан города Харькова Михаил Пилипчук, ректор Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова Владимир Бабаев.



По словам Генерального директора КП «Харьковводоканал» Виталия Панова, Валерий Петросов внес огромный вклад в развитие инфраструктуры Харькова. «Ровно десять лет назад от нас ушел уникальный человек, посвятивший практически всю свою жизнь городскому хозяйству. Почти полвека Валерий Альбертович Петросов проработал на харьковском водопроводе. Он сделал его одним из лучших коммунальных предприятий города и задал вектор его развития на многие годы вперед», - отметил Виталий Панов.

Валерий Петросов искренне любил Харьков. Он хотел видеть его чистым и красивым. Не случайно он разработал для города 18 проектов фонтанов. В их числе - фонтаны цветомузыки в саду имени Шевченко, около Дворца спорта, у оперного театра, в Харьковском зоопарке. Не зря его называли отцом харьковских фонтанов.

По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, то, что спустя десять лет мы все собрались здесь, чтобы вспомнить Валерия Петросова, - это говорит о многом.

«Я хорошо знаю Валерия Альбертовича, судьба подарила мне возможность работать и соприкасаться с ним в различных ситуациях. Много было сказано о том, какой он сделал вклад в развитие предприятия, города, страны, какой яркий след он оставил своими научными разработками, достижениями. Но мне хочется его вспомнить как потрясающего человека, как уникальную личность. Он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Тот вклад, который он внес в эту ликвидацию, как специалист, как практик, - оценить практически невозможно. За каждым этим словом стоит колоссальный человеческий подвиг. Я его запомнила как человека, принимавшего пострадавших после землетрясения в Армении. Как он встречал своих земляков, людей, которые пострадали. Он сопереживал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Харьков будет всегда помнить этого великого человека», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Отметим, 27 февраля 2019 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение о переименовании части улицы Конторской на улицу Валерия Петросова. «Мы очень благодарны городскому совету и городскому голове Геннадию Кернесу за высокую оценку труда Валерия Петросова. Я уверен, что город еще не раз оценит все то, что он сделал для города Харькова и нашего предприятия», - подытожил Виталий Панов.

Справка. Валерий Альбертович Петросов - генеральный директор КП «ПТП «Вода» с 1972 по 2006 годы, с 2006 по 2007 годы - депутат Верховной Рады Украины, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Награжден 34 орденами и медалями, в т.ч. орденами «За заслуги» I, II и III степеней. Всю свою жизнь посвятил науке и развитию систем водоснабжения Харькова и других городов Украины.