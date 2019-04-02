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02.04.2019  17:49   

В Региональном центре услуг полицейские обучат администраторов

Полицейские проведут семинар в Региональном центре услуг.


//city.kharkov.ua
Департамент патрульной полиции завтра, 3 апреля, проведет информационный семинар в Региональном центре услуг (пр. Тракторостроителей, 144) .
 
Мероприятие пройдет для администраторов центра с целью повысить уровень их общеправовых знаний и обучить применять их на практике. 
 
Такие семинары уже прошли в территориальных подразделениях Центра админуслуг Основянского, Слободского, Шевченковского, Новобаварского, Индустриального и Киевского районов. 
 
Начало мероприятия - в 17:00. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  центр админуслуг, семинар полицейских, харьков
 
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