02.04.2019 17:49

В Региональном центре услуг полицейские обучат администраторов

Полицейские проведут семинар в Региональном центре услуг.



//city.kharkov.ua

Департамент патрульной полиции завтра, 3 апреля, проведет информационный семинар в Региональном центре услуг (пр. Тракторостроителей, 144) .

Мероприятие пройдет для администраторов центра с целью повысить уровень их общеправовых знаний и обучить применять их на практике.

Такие семинары уже прошли в территориальных подразделениях Центра админуслуг Основянского, Слободского, Шевченковского, Новобаварского, Индустриального и Киевского районов.

Начало мероприятия - в 17:00.