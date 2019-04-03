03.04.2019 13:11

В Харькове провели мастер-класс по оригами для маленьких пациентов

Мастер-класс по оригами «Витаминная семья» в Областной детской клинической больнице №1 провели сотрудники Центральной городской библиотеки им. В. Белинского.



//city.kharkov.ua

По словам организаторов, мероприятие прошло в рамках проекта «Книга + творчество», который второй год подряд проводят сотрудники Центральной городской библиотеки им. В. Белинского. Проект реализуется на базе библиотеки семейного чтения (пр. Людвига Свободы, 32-а). Его главная цель - организовать семейный досуг читателей.

«Благодаря проекту создается творческое пространство, где презентация книги происходит через оформление своих впечатлений от нее в виде старинного искусства оригами. Это позволяет раскрывать творческие способности как детей, так и родителей, развивая воображение, внимание и фантазию», - отмечают в библиотеке.

На этот раз библиотекари посетили маленьких пациентов Регионального центра детской иммунологии Областной детской клинической больницы №1. Мастер-класс по оригами организаторы приурочили к Международному дню детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена.

Вместе с творческими наставниками и родителями дети познакомились с основными правилами техники оригами и сделали бумажные корзины с фруктами и овощами, которые стали иллюстрациями к книгам Александра Зимба «Приключения Мурчика и Бровко».

По словам сотрудников библиотеки им. Белинского, подобные мероприятия планируется проводить ежемесячно.