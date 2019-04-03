Главная Новости Общество В Харькове провели мастер-класс по оригами для маленьких пациентов
03.04.2019  13:11   

В Харькове провели мастер-класс по оригами для маленьких пациентов

Мастер-класс по оригами «Витаминная семья» в Областной детской клинической больнице №1 провели сотрудники Центральной городской библиотеки им. В. Белинского.


//city.kharkov.ua
По словам организаторов, мероприятие прошло в рамках проекта «Книга + творчество», который второй год подряд проводят сотрудники Центральной городской библиотеки им. В. Белинского. Проект реализуется на базе библиотеки семейного чтения (пр. Людвига Свободы, 32-а). Его главная цель - организовать семейный досуг читателей.
 
«Благодаря проекту создается творческое пространство, где презентация книги происходит через оформление своих впечатлений от нее в виде старинного искусства оригами. Это позволяет раскрывать творческие способности как детей, так и родителей, развивая воображение, внимание и фантазию», - отмечают в библиотеке.
 
На этот раз библиотекари посетили маленьких пациентов Регионального центра детской иммунологии Областной детской клинической больницы №1. Мастер-класс по оригами организаторы приурочили к Международному дню детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена.
 
Вместе с творческими наставниками и родителями дети познакомились с основными правилами техники оригами и сделали бумажные корзины с фруктами и овощами, которые стали иллюстрациями к книгам Александра Зимба «Приключения Мурчика и Бровко».
 
По словам сотрудников библиотеки им. Белинского, подобные мероприятия планируется проводить ежемесячно.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  оригами, маленькие пациенты, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Сегодня «Цветы к 8 Марта»: мастер-класс по оригами от Татьяны Романовой
 
 

Видео

Первый тур выборов в Украине соответствовал международным стандартам. Наблюдатели
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 