03.04.2019 15:19

Купить жилье на льготных условиях могут работники промышленных предприятий

Работники промышленных предприятий Харькова могут принять участие в Городской целевой социально-экономической программе строительства (приобретения) доступного жилья.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 3 апреля, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

По его словам, это новый раздел программы. Такие изменения внесли, чтобы помочь руководителям промышленных предприятий, строительных организаций, влияющих на экономическое благополучие города, решить жилищные проблемы сотрудников и сохранить кадры, ведь отсутствие перспективы иметь собственное жилье – одна из причин миграции.

На этот раздел программы в этом году было выделено 10 млн грн. Из городского бюджета готовы погашать 40% стоимости квартиры.

«Это приличная добавка. Есть обращения предприятий, которые на какую-то часть от оставшихся 60% готовы дать ссуду своему работнику, которую он по договору должен выплатить», - отметил Михаил Фатеев.

Он сообщил, что ограничений по форме собственности предприятий нет. Человеку необходимо состоять на квартирном учете, то есть нуждаться в улучшении жилищных условий, и доход его семьи не должен превышать трехкратного размера средней заработной платы по региону. Предприятие обращается по поводу специалиста, проводится проверка, что он состоит на квартирном учете. После этого работник пишет заявление на имя городского головы, в котором просит включить себя в реестр участников программы.

«Если он отвечает этим критериям – автоматически включается в реестр. Те, кто подаст заявление, в этом году оформит договор. Пока заключенных договоров нет, реестр только формируется, и финансирование заложено с июня», - сообщил заместитель городского головы.

Михаил Фатеев отметил, что для работников коммунальных предприятий программа действует уже два года. Они могут получить льготные кредиты наряду с работниками бюджетных учреждений, научно-педагогическими работниками высших учебных заведений, внутренне перемещенными лицами и участниками боевых действий в зоне проведения ООС. Городской целевой программой молодежного жилищного кредитования могут воспользоваться молодые люди (семьи и одинокие) в возрасте до 35 лет. Если в молодой семье один ребенок, то выдается беспроцентный кредит, если двое детей - за средства городского бюджета погашается 25% тела кредита, если три и более – 50%.

Как отметил Михаил Фатеев, по итогам года Харьков остается безусловным лидером среди городов Украины по реализации жилищных программ.