03.04.2019 15:46

В Харькове появится муниципальный стартап-центр

Презентация проекта по созданию в Харькове муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» состоится 4 апреля в Харьковском городском совете (малый зал, 2-й эт.).



vecherniy.kharkov.ua

В рамках мероприятия участники планируют представить конкретные шаги относительно развития стартап-движения в Харькове, а также презентовать помещение, в котором будет располагаться муниципальный стартап-центр.

По словам начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, цель данного проекта – помощь в реализации инновационных технологий в Харьковском регионе, а также возможность увеличить масштабы стартап-движения в Харькове и представить его всей Украине.

«Ежегодно мы проводим ярмарку стартапов и инновационный форум. И участники мероприятий высказали необходимость объединить все инновационные движения в городе в единый муниципальный стартап -центр. Муниципалитет взял на себя ответственность стать такой площадкой для объединения науки, бизнеса и общественности. Мы готовы работать над тем, чтобы наши новаторы могли оставаться именно в Харькове, в Украине, а не искать лучшие предложения за границей», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно здесь.

Начало презентации – в 15:00.

Справка. Проект реализуется Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и КП «Городской информационный центр» под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.