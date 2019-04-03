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03.04.2019  15:46   

В Харькове появится муниципальный стартап-центр

Презентация проекта по созданию в Харькове муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» состоится 4 апреля в Харьковском городском совете (малый зал, 2-й эт.).


vecherniy.kharkov.ua
В рамках мероприятия участники планируют представить конкретные шаги относительно развития стартап-движения в Харькове, а также презентовать помещение, в котором будет располагаться муниципальный стартап-центр. 
 
По словам начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, цель данного проекта – помощь в реализации инновационных технологий в Харьковском регионе, а также возможность увеличить масштабы стартап-движения в Харькове и представить его всей Украине.
 
«Ежегодно мы проводим ярмарку стартапов и инновационный форум. И участники мероприятий высказали необходимость объединить все инновационные движения в городе в единый муниципальный стартап -центр. Муниципалитет взял на себя ответственность стать такой площадкой для объединения науки, бизнеса и общественности. Мы готовы работать над тем, чтобы наши новаторы могли оставаться именно в Харькове, в Украине, а не искать лучшие предложения за границей», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.
 
Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно здесь. 
 
Начало презентации – в 15:00.
 
Справка. Проект реализуется Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и КП «Городской информационный центр» под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стартап-центр, открытие, харьков
 
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