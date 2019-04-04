04.04.2019 12:18

Полицейские обучали администраторов Регионального центра услуг действовать в конфликтных ситуациях

Представители Управления патрульной полиции в Харьковской облаcти Департамента патрульной полиции провели семинар в Региональном центре админуслуг.



//city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, в связи с тем, что в законодательство вносятся изменения и расширяется перечень услуг центров, для персонала постоянно проводят обучающие тренинги и семинары. После приема на работу сотрудники ЦПАУ знакомятся со стандартом обслуживания, изучают нормативно-правовые акты. Кроме того, проводятся психологические тренинги для профилактики эмоционального выгорания.

Сейчас было решено обратиться в Управление патрульной полиции с просьбой провести разъяснительные семинары, посвященные правилам действий в различных ситуациях, с которыми сталкиваются администраторы. Например, когда заявитель может проявлять агрессию, не хочет покидать помещение после закрытия, осознанно или не специально испортил имущество, предъявил чужой паспорт и т.д.

Инспектор отдела по связям с общественностью Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Никита Синегибский ответил на вопросы администраторов о том, в каких случаях следует вызывать полицию и в целом о функциях и полномочиях правоохранителей. До этого он провел такой же семинар в Московском районе.

«Превентивная функция - самая главная. Был вопрос, что делать, если посетитель пришел в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно и мешает другим гражданам. Однозначно можно вызывать полицию, так как это может расцениваться как мелкое хулиганство и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Если человек считает, что его права нарушены, он всегда может вызвать полицию», - подчеркнул правоохранитель.

Виктория Китайгородская сообщила, что семинары с участием полицейских уже прошли в территориальных подразделениях Центра админуслуг Основянского, Слободского, Шевченковского, Новобаварского, Индустриального и Киевского районов.

«Мы видим позитивные отзывы наших сотрудников и надеемся, что подобные мероприятия позволят нам сохранить позитивный имидж центров и самое главное – доверие потребителей услуг. Для нас важно, чтобы заявители уходили не с обидой, а с пониманием ситуации, а администраторы знали, как правильно себя вести», - отметила директор департамента.