Сегодня день рождения почетной харьковчанки Валентины Астаховой

4 апреля отмечает день рождения Валентина Астахова – Почетный гражданин города Харькова, советник ректора Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».
Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил Валентину Астахову с днем рождения.
«Своей многолетней успешной работой в сфере высшего образования и науки Вы заслужили огромное уважение среди харьковчан. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть каждый Ваш день будет наполнен любовью и заботой родных и близких Вам людей!» – говорится в поздравлении городского головы.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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