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04.04.2019  10:58   

Сегодня день рождения почетной харьковчанки Валентины Астаховой

4 апреля отмечает день рождения Валентина Астахова – Почетный гражданин города Харькова, советник ректора Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».


// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил Валентину Астахову с днем рождения.

«Своей многолетней успешной работой в сфере высшего образования  и науки Вы заслужили огромное уважение среди харьковчан. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть каждый Ваш день будет наполнен любовью и заботой родных и близких Вам людей!» – говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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