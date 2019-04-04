04.04.2019 10:58

Сегодня день рождения почетной харьковчанки Валентины Астаховой

4 апреля отмечает день рождения Валентина Астахова – Почетный гражданин города Харькова, советник ректора Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».



// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил Валентину Астахову с днем рождения.



«Своей многолетней успешной работой в сфере высшего образования и науки Вы заслужили огромное уважение среди харьковчан. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть каждый Ваш день будет наполнен любовью и заботой родных и близких Вам людей!» – говорится в поздравлении городского головы.