04.04.2019 14:20

В Харькове отказали трети из рассмотренных представлений о льготной пенсии – комментарии Гоструда

3 апреля состоялось заседание Комиссии по вопросам подтверждения стажа работы на должностях, дающих право на назначение пенсии на льготных условиях.



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Специалист Главного управления Гоструда в Харьковской области принял участие в очередном заседании Комиссии по вопросам подтверждения стажа работы на должностях, дающих право на назначение пенсий на льготных условиях или за выслугу лет лицам, работавшим на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку №1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку №2 производстве работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на назначение льготной пенсии.

Комиссией рассмотрено 24 дела с признанием достаточных правовых оснований для назначения льготной пенсии, из которых:

· подтверждено - 5 дел;

· подтверждено частично - 11 дел;

· отказано - 8 дел.

Так, например, комиссией рассмотрено заявление гражданина, который вынужден был обратиться в Комиссию, поскольку деятельность предприятия, с которым он состоял в трудовых отношениях и работал в должностях с вредными и особо вредными условиями труда, в настоящее время приостановлена в связи с ликвидацией.

По результатам рассмотрения заявления комиссией сделан вывод: бывший работник работал в колхозе по профессии - тракторист (согласно трудовой книжке).

По официальному признанию достаточно правовых оснований для назначения льготной пенсии. Комиссией по вопросам подтверждения стажа работы на должностях, дающих право на назначение пенсий на льготных условиях или за выслугу лет лицам по вышеуказанному заключению вынесено предложение: удовлетворить заявление о подтверждении стажа работы в период с 25.11 .1987 по 26.04.1996 по профессии тракторист (с учетом выходных дней в колхозе).

Итак, принятые на заседании решения дадут возможность гражданам реализовать приобретенное право на льготное пенсионное обеспечение, несмотря на ликвидацию предприятий.

Следует считать, что ,как правило, чаще всего причинами отказа Комиссией в подтверждении трудового стажа для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет является отсутствие в Списках работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда соответствующих должностей или работ, на которых были заняты заявители, отсутствие документов, например, от сельскохозяйственных предприятий, подтверждающие непосредственное занятость заявителей в сельскохозяйственных работах и вредный характер выполняемых работ.