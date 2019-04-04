Харьков попрощался с волонтером Яной Червоной

04.04.2019 16:01

Волонтер и боец батальона «Донбасс» погибла во время обстрела позиций украинских военных в районе населенных пунктов Новозвановка и Попасная 2 апреля.

Прощание с Яной Червоной состоялось 4 апреля возле памятника Тарасу Шевченко. Похоронят волонтера на Аллее Славы на 18-м кладбище в Харькове.

Яна Червоная была участницей харьковского Евромайдана. С началом боевых действий на востоке Украины начала волонтерскую деятельность, помогала бойцам в зоне АТО. Позже приняла присягу и служила в составе батальона «Донбасс-Украина». У Яны Червоной остались двое детей.