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04.04.2019  16:01   

Харьков попрощался с волонтером Яной Червоной

Волонтер и боец батальона «Донбасс» погибла во время обстрела позиций украинских военных в районе населенных пунктов Новозвановка и Попасная 2 апреля.


// ХОГА
Прощание с Яной Червоной состоялось 4 апреля возле памятника Тарасу Шевченко. Похоронят волонтера на Аллее Славы на 18-м кладбище в Харькове.

Яна Червоная была участницей харьковского Евромайдана. С началом боевых действий на востоке Украины начала волонтерскую деятельность, помогала бойцам в зоне АТО. Позже приняла присягу и служила в составе батальона «Донбасс-Украина». У Яны Червоной остались двое детей.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  панихида, некролог, волонтер, харьков
 
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