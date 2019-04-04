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04.04.2019  16:41   

Харьков готовится к пляжному сезону

В связи с предстоящим купальным сезоном в городе Харькове в ближайшее время начнется подготовка к открытию мест массового отдыха возле водоемов.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 4 апреля, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.
 
По ее словам, на балансе СКП «Харьковзеленстрой» находятся территории Удянского и Журавлевского гидропарков, а также Алексеевского (со стороны ул. Клочковской) и Основянского лугопарков. На этих территориях коммунальщики планируют очистить газоны от листвы и веток, выполнить санитарную обрезку деревьев, убрать и вывезти мусор.
 
В то же время часть территории Алексеевского лугопарка («Алые паруса»), Петренковского водоема и часть Основянского лугопарка не имеют балансодержателя. В связи с этим администрации Основянского, Холодногорского и Немышлянского районов самостоятельно проведут там уборку и вывоз мусора, обрезку веток и снос аварийных деревьев.
 
Как сообщила Руслана Колодная, часть территорий Журавлевского гидропарка, Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водоема будут приводить в порядок арендаторы. Уже запланированы мероприятия по очистке территорий от бытового и крупногабаритного мусора, покраска малых архитектурных форм, подготовка медицинских и спасательных пунктов, общественных туалетов, завоз песка, водолазное обследование водоемов и пр.
 
Также до начала купального сезона и в летний период Департамент коммунального хозяйства будет проводить проверки соблюдения требований Правил благоустройства города Харькова на территориях мест массового отдыха у воды.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  купальный сезон, пляжи, харьков
 
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