04.04.2019 17:43

К весенним праздникам кладбища и мемориалы будут приведены в порядок

Работы по санитарной уборке и благоустройству территории города Харькова после зимы планируется провести в течение двух месяцев.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 апреля, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По ее словам, в городе пройдет несколько субботников, посвященных уборке, благоустройству и озеленению территорий, ремонту жилого фонда, детских и спортивных площадок.

До пасхальных праздников будут приведены в надлежащее санитарное состояние территории 23 городских кладбищ. В частности, там планируется вывезти мусор, снести аварийные деревья, отремонтировать водопровод, завезти песок, высадить цветы.

В преддверии 74-й годовщины победы во Второй мировой войне особое внимание будет уделено обустройству братских могил, воинских захоронений, памятников, обелисков. Это мемориальный комплекс «Слава» в Лесопарке; монументальный комплекс Воину-освободителю по ул. 23 Августа; братская могила жертв фашизма 1943 года по пр. Правды, 13; могилы советских воинов в сквере Кандаурова; братские захоронения по ул. Рыбалко, ул. Луи Пастера, ул. Тимирязева, ул. Тернопольской (поселок Жихорь); памятник маршалу Жукову, памятник в честь Харьковских Дивизий, памятник Подпольщикам и партизанам Харьковщины 1941-1943 годов в сквере Чернышевском; памятники Солдату и «Скорбящая мать» в Кулиничах, памятник Погибшим воинам в поселке Затишье, памятный знак «Защитникам Отечества» в парке «Победа»; воинские и братские захоронения на городских кладбищах №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Также «Городской программой увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции, на период 2010-2020 гг.» предусмотрен ремонт воинских захоронений на городских кладбищах №5 и 9.