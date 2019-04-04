04.04.2019 19:12

В Харькове презентовали проект стартап-центра

Презентация проекта по созданию муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» прошла сегодня, 4 апреля, в Харьковском городском совете.



В Харькове презентовали проект стартап-центра



В мероприятии приняли участие директора департаментов городского совета и профильных коммунальных предприятий, представители харьковских вузов, молодежных объединений.

Как отметил заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, муниципальный стартап-центр объединит похожие частные структуры и представителей власти для поддержки молодежных инициатив и реализации инновационных идей.

Начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская сообщила, что о создании стартап-центра задумались во время написания Стратегии развития города Харькова, когда увидели, что есть общественный запрос. Работать «Startup Kharkiv» будет по международным стандартам. В ходе его деятельности планируется подписание меморандумов о сотрудничестве с тремя крупными некоммерческими стартап-центрами - в Амстердаме, Монте-Карло и Дубае, которые посетила вместе с коллегами начальник управления.

По словам Виктории Грецкой-Миргородской, заказчиком проекта по созданию стартап-центра может стать и городской совет, который поможет реализовать эту идею для улучшения жизни в Харькове. Например, с помощью стартап-центра могут быть реализованы преокты по развитию инфраструктуры, созданию «умного» города и прочих инициатив.

«Харьков должен быть ведущим инновационным центром страны. В течение трех лет мы работаем в разных направлениях. Проводим школу грантрайтинга, конкурс инновационных проектов. Издали книгу по написанию грантовых заявок, которая будет в библиотеках города и страны. Когда давали муниципальный грант на реализацию идей, сталкивались с тем, что некоторые проекты были стартапами», - рассказала о том, что предшествовало созданию «Startup Kharkiv», начальник управления.

Советник по информационным технологиям КП «Городской информационный центр» Александр Попов сообщил, что система объединит высшее учебные учреждения, молодежь, промышленные предприятия и департаменты городского совета. Центр будет располагаться в районе Нетеченской набережной, на ул. Кузнечной. Общая площадь помещения – 307 кв. м. В нем есть два больших зала - около 70 и 200 кв. м, в которых можно будет создать кабинеты и свободную зону. Здание – в строительном состоянии, его приведут в порядок.

«Нужно привлекать молодежь с их идеями и предложениями. Нам нужна площадка, где молодежь сможет встречаться и общаться. Будем привлекать руководителей городских структур, чтобы они рассказали, какие направления нужно развивать в городе, поможем с точки зрения экономических знаний, правовых вопросов. Будем искать инвесторов», - сообщил Александр Попов.

Отметим, что проект реализуется Управлением инновационного развития и имиджевых проектов и КП «Городской информационный центр» под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Первые мероприятия в «Startup Kharkiv» планируют проводить уже этой осенью.