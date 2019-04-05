Неравнодушные харьковчане восстановили изувеченный вандалами монумент на могиле известного историка и основателя украинской Академии Наук (ФОТО)

Памятник выдающемуся харьковчанину, академику Дмитрию Багалею воспроизведен скульптором Александром Родным.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила правнучка Багалия Ирина Гончарова (Багалий).
«Новый-старый памятник академику Дмитрию Ивановичу Багалею воспроизведен скульптором Александром Родным установлен на 13 кладбище г. Харьков. Можно экскурсии водить», - написала она.
Как сообщали СМИ, в июне 2018 года стало известно, что на 13-м кладбище в Харькове с могилы академика Дмитрия Багалия украли бюст . В полиции тогда заявивли, что сообщение об исчезновении бюста поступило в Киевский отдела еще 16 мая 2018 года.
Багалий Дмитрий - украинский историк, философ и общественный деятель. Лауреат Уваровской премии. Ректор Императорского Харьковского университета (1905-1910), один из основателей, академик Украинской Академии Наук (с 1919).
Харьковчанам академик известен фундаментальным трудом «История слободской Украины», прославившим Харьковщину.
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