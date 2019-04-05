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05.04.2019  14:44   

Харьковские полисмены не пропустили спасателей, победивших СБУ-шников (ФОТО)

Команда «огнеборцев» заняла 2-е место на чемпионате по борьбе самбо среди силовых структур


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4 апреля на базе спортивного комплекса Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по адресу: г.. Харьков, ул. Динамовская, 3 состоялся чемпионат по борьбе самбо в рамках комплексных соревнований «Спартакиада - 2019».

На турнире были представлены 5 команд участников силовых структур Харьковской области, одной из которых была и сборная команда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Соревнования проводились по олимпийской системе в соответствии с действующими правилами соревнований в восьми весовых категориях.

В личном зачете в весовой категории до 82 кг. первое место занял Евгений Момсенко - начальник караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части г. Лозовая и в весовой категории до 74 кг. Сергей Фомичев пожарник- спасатель 31-й Государственной пожарно-спасательной части г. Харьков. В ожесточенной борьбе спасатели заняли общекомандное второе место.

Первое место заняли спортсмены Национальной полиции, а третье - представители Службы безопасности Украины.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  полиция, спасатели, харьков, турнир, самбо
 
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