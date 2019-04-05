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05.04.2019  14:50   

У желающих еще есть возможность принять участие в конкурсе «Харьков - город молодежных инициатив»

Подача заявок на городской конкурс студенческих проектов «Харьков - город молодежных инициатив» продлится до 11 апреля.


//city.kharkov.ua
По словам организаторов, цель конкурса - привлечь молодежь к практическому решению актуальных социальных проблем города, а также поддержка и развитие исследовательской и проектной деятельности молодежи.  Прием заявок стартовал 1 марта и завершится 11 апреля (ранее планировалось завершить 3 апреля).  
 
Номинации конкурса:
 
- «Умному городу - креативная молодежь» (информационно-исследовательские проекты в области социологии, права, истории Харькова; инновационные проекты по внедрению изобретений и новейших технологий в области химии, физики, математики и т.д.);
 
- «Харьков - город открытый, творческий, толерантный» (социальные, волонтерские, благотворительные проекты; проекты, направленные на духовное и эстетическое развитие молодежи, национально-патриотическое воспитание, внедрение новых форм организации содержательного досуга студенческой молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий);
 
- «Родному Харькову - устойчивое развитие» (проекты и программы городского развития, реформирования местного самоуправления, энергоэффективности города, рационального использования городского пространства, развития муниципальной и туристской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологические аспекты развития городских территорий, архитектурные и строительные проекты);
 
- «Харьков - территория успешной карьеры» (бизнес-проекты, стартапы, проекты, направленные на создание условий для профессионального развития молодежи; развитие предпринимательской инициативы и создание собственного бизнеса в молодежной среде; расширение возможностей трудоустройства и построения успешной карьеры; программирование, IT-технологии).
 
Итоги отборочного этапа конкурса подведут 26 апреля. Лучшие работы будут представлены на втором этапе конкурса. В каждой из номинаций будет отобрано до 25 проектов, которые наберут наибольшее количество баллов. Защита проектов пройдет до 17 мая. На основании решений экспертных советов оргкомитет конкурса определит 50 победителей (1-е место – 10 чел., 2-е и 3-е места – по 20 чел.). Победители, занявшие призовые места, получат из средств городского бюджета по 20 тыс. грн, 15 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно. 
 
Напомним, в 2018 году в конкурсе «Харьков - город молодежных инициатив» приняли участие 1240 студентов со всех вузов города. В финале городского этапа конкурса были представлены 92 работы. 
 
Справка. Городской конкурс «Харьков - город молодежных инициатив» проводится третий год подряд по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Проекты-победители конкурса успешно реализуются. Организаторы - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Департамент образования городского совета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  молодежь, конкурс, харьков
 
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