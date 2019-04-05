Харьковчане стали меньше пить водку (94%) и чаще пить пиво (113,3% от объемов прошлого года) и отказываются от лекарств (96%)

Инфляция продуктов питания существенно поменял структуру затрат харьковчан.
В первых числах апреля областные статистики обнародовали результаты розничного товарооборота в Харькове за прошлый год.
Объем розничного товарооборота предприятий (юридических лиц), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, в 2018 составил 51 926,0 млн.грн ($ 2 млрд) и увеличился против прошлого года в сопоставимых ценах на 2,6%.
Объемы продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах увеличились на 5,8%, а по товарам непродовольственной группы остался без изменений.
В фактических ценах объемы розничного товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров составляли 24753,1 млн.грн и 27172,9 млн.грн соответственно.
В структуре розничного товарооборота доля продажи непродовольственных товаров в 2018 составила 52,3%, продовольственных товаров - 47,7%.
Рост цен на рыбу и мясо существеннно (почти на шестую часть) увеличил в объемы затрат на эти продукты. Но, если очистить эти затраты с поправкой на индекс инфляции,- оказывается, что харьковчане в натуральном виде стали потреблять продуктов меньше.
Печальнее всего статистика по затратам на фармацевтические материалы.
Харьковчане, из-за недоступности лекарств по завышенным ценам, потратили только 96% от прошлого объема потребления. Или аптеки «припрятывают» оборот, или харьковчане предпочитают без медикаментозное лечение (здоровее стали).
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
влажн.:
давл.:
ветер: