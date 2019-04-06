06.04.2019 09:52

Сегодня в Харькове – общегородской субботник

В субботу, 6 апреля планируется навести порядок во всех районах Харькова, на территории почти 425 гектаров.



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Работі планируются с привлечением двухсот тридцати единиц техники, а трудовой десант будет насчитывать, по предварительным расчетам, почти 40 000 коммунальщиков и харьковчан.

Этот общегородской субботник пройдет в рамках двухмесячника по санитарной уборке и благоустройству города.



В течение двухмесячника по благоустроству планируется осуществить вывоз негабаритного мусора, санитарную очистку территорий, берегов водоемов. Благоустройство мест разрытий коммунальных предприятий, территории 23 городских кладбищ, братских могил, воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориалов.



Во дворах домов приведут в порядок детские площадки, всеиотремонтируют и покрасят, выполнят снос аварийных и обрезку крон деревьев, посадку деревьев, кустов, цветов, травы, покос газонов, ремонт дорог.



Также начинается подготовка к открытию мест массового отдыха у водоемов, в частности Удянского и Журавлевского гидропарков, Алексеевского, Основянского лугопарков, Петренковского и Безлюдовского водоемов.