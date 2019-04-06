06.04.2019 12:22

На общегородской субботник вышли более 20 тысяч харьковчан (ФОТО)

Харьковчане убирают опавшую листву и мусор, красят ограждение, детские и спортивные площадки и выполняют прочие работы по благоустройству улиц, парков и дворов во всех районах города.



// city.kharkov.ua

Сегодня в Харькове работники коммунальных предприятий, представители горсовета и районных администраций, харьковчане приводят в порядок остановочные павильоны, места разрытий, окрашивают пешеходные ограждения, очищают опоры от наклеек, моют светильники, обрезают кроны деревьев, чистят берега водоемов, а также собирают мусор на бесхозных территориях и ликвидируют несанкционированные свалки.

В уборке принимают участие более 20 тыс. человек, в работах задействовано более 200 единиц техники. В планах на сегодня – покрасить более 2,2 тыс. скамеек, урн и других элементов благоустройства.

В частности, в Карякином саду сегодня убирают представители аппарата Харьковского городского совета – заместители городского головы, сотрудники различных департаментов, а также ряда коммунальных предприятий, всего - около 600 человек.

Как сообщила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, традиционный весенний субботник дает старт благоустройству города после зимы.

«У нас была сложная зима, и сегодня вышел весь коллектив городского совета – все департаменты, управления, коммунальные предприятия, активные харьковчане, чтобы привести город в порядок. Нас волнует результат работы, а это - красивый и чистый город», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

Также на уборку Карякиного сада вышли представители молодежного движения. Заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко отметил, что в их числе – лидеры молодежных организаций и чемпионы по различным видам спорта.

«Они всегда с нами. Кто-то проходит семьями, с детьми, друзьями. Это классно. Всегда отзываются и вместе с нами убирают Харьков. Сегодня они присоединились к субботнику и на улицах Алчевских, Клочковской и других локациях», - рассказал Константин Лобойченко.

В Департаменте коммунального хозяйства отметили, что также сегодня будут приведены в порядок скверы Покровский, Тракторостроителей, в районе ул. Библика, 13, а также парки имени Маяковского, «Зустріч» и другие объекты зеленого хозяйства. На Мемориале Славы высаживают цветы.