06.04.2019 17:42

Сотрудники КП «Харьковводоканал» вывезли более 90 кубометров мусора

В рамках общегородского субботника 6 апреля сотрудники КП «Харьковводоканал» навели порядок на территории площадью около 20 гектаров.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь.

По его словам, в общегородском субботнике принимают участие около 700 сотрудников предприятия, задействовано около 20 единиц специальной техники. Работы по благоустройству проводятся в парке по ул. Шевченко, на железнодорожной станции «Новоселовка», на городских очистных сооружениях водоотведения и насосных станциях №9, 25, 25-а, 26, 27-а 28, на пр. Юбилейном, а также на улицах Конторской, Моисеевской и Селянской. Всего с этих территорий было вывезено более 90 куб. м мусора.

«На всех объектах предприятия и прилегающих к ним территориям, а также в районах города проводятся комплексные работы по благоустройству, уборке и вывозу мусора и прошлогодней листвы. В рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону аналогичные работы проводятся в учреждениях оздоровления и отдыха КП «Харьковводоканал» - лагерях «Факел» и «Ромашка». Все трудятся с хорошим настроением, делая весомый вклад в благоустройство родного города», - отметил Евгений Дегтярь.