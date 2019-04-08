08.04.2019 13:50

Представитель ЕИБ ознакомился с системой безопасности дорожного движения в Харькове

Глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон в рамках рабочего визита в Харьков сегодня, 8 апреля, посетил Центр управления дорожным движением города.



//city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, в функции центра входят управление светофорными объектами и дорожными знаками, контроль и оптимизация дорожного движения по магистралям города, а также взаимодействие, в том числе обмен данными, с полицией и другими оперативными службами. Сегодня к системе управления подключено 130 камер видеонаблюдения, установленных на проезжей части магистралей города.

«Это наша площадка проб и ошибок, опыт работы которой поможет нам при создании Единого ситуационного центра в городе. В дальнейшем этот центр будет функционировать наравне с ситуационным, но он будет уже в другом качестве и мощностях. Сегодня к системе управления движением подключена только часть светофоров города, и в процессе развития программы «Безопасный город» мы будем подключать оставшиеся. Эффективность работы центра уже подтверждена. Благодаря ему мы можем оперативнее реагировать на какую-то аварийную ситуацию, менять режим работы светофоров и прочее», - сообщил вице-мэр.

В свою очередь глава ЕИБ отметил, что центр создан на высоком уровне, однако его масштабов недостаточно для такого большого города, как Харьков.

«Центр выглядит очень профессионально, и я очень поддерживаю позицию городской власти, что для 1,5-миллионного города этого мало, центр необходимо расширять. Я вижу, что город активно работает в этом направлении и хочет развиваться. Сегодня я убедился, что кредит, который мы предоставим Харькову, будет эффективно использован на тот проект, который действительно необходим вашему городу», - подчеркнул Жан-Эрик де Загон.

Также в ходе визита глава ЕИБ ознакомился с работой Диспетчерского центра КП «Горэлектротранссервис» и проехал на харьковском метро. Жан-Эрик де Загон сообщил, что в последний раз он пользовался услугами метро в Париже, и на фоне европейских городов харьковский метрополитен выглядит очень достойно.

«Харьковское метро работает эффективно и на очень высоком уровне. Подача поезда была быстрой, хороший доступ в метро, и я вижу, что пассажиры очень комфортно себя чувствуют. Мне очень приятно отметить, что Европейский инвестиционный банк вносит свой вклад в развитие харьковского метрополитена. С нашей стороны я уверен, что развитие городского транспорта - очень важная составляющая модернизации города», - добавил глава ЕИБ.

Напомним, что на реализацию проекта «Безопасный город» Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Харькову 21 млн евро. Также ЕИБ совместно с ЕБРР финансирует строительство третьей очереди Харьковского метрополитена, в том числе двух новых станций «Державинская» и «Одесская», строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку вагонов для подвижного состава. На этот проект инвестор выделит городу 160 млн евро.