09.04.2019 09:40

В Харькове умер известный художник–акварелист, творческое наследие которого дало жизнь термину «a La Gree» (буквальный перевод — серый, серебристый)

Скончался известный харьковский художник Владимир Григоров, картины которого вошли в мировое наследие и хранятся хранятся во многих музеях Украины, России, Франции, частных собраниях.



://izvestia.kharkov.ua

О смерти художника сообщила директор Харьковской муниципальной галереи Татьяна Тумасян.

«В ночь с 6 на 7 апреля не стало Владимира Григорова – прекрасного художника, тонкого акварелиста, представителя «харьковской оттепели» 60-х», - написала Тумасян.

Справка : Владимир Григоров (1936 – 2019) – Владимир Васильевич Григоров, харьковчанин, мастер акварели, всю свою творческую жизнь посвятил этой сложной технике.

Учился в студии декоративно – прикладного искусства при доме культуры «Металлист» (1958) под руководством Алексея Щеглова, где его преподавателями были также знаменитые харьковские художники — графики Василий Ермилов и Борис Косарев. Затем этот опыт мастер уже передавал своим ученикам — в течение 20 лет он был преподавателем изостудии и студии художественной фотографии при Доме культуры строителей.

Кстати, черно-белая фотография существенно повлияла на авторскую манеру художника, предоставив ей богатство выразительных возможностей и присущую его творчеству лаконичность цветовых решений.

Произведения мастера хранятся во многих музеях Украины, России, Франции, частных собраниях.

Например, в парижских художественных салонах существует термин «a La Gree» (буквальный перевод — серый, серебристый), который появился благодаря именно Григорову, потому что это его личное творческое изобретение, как раз в этой манере и выполнено большинство работ, неоднократно представлявшихся на персональных выставках.

Основные произведения: «Натюрморт с кружками», «Натюрморт с яблоками», «Натюрморт с металлической посудой»; акварели — «Ереван» (1970), «В парке», «Окраина. Лозовеньки» (1984), «Харьков», «Садовые цветы» (1998), «Зима» (2002), «Береза» (2005); серии — «Фрагменты», «Моя улица» (1970-е годы), «Парки Петербурга» (1990-е годы). Произведения хранятся в Харьковском художественном музее, Лебединском краеведческом музее (Сумская область).