09.04.2019 13:21

В Региональном центре предприниматели могут получить свыше 90 услуг

В Региональном центре услуг, который расположен на пр. Тракторостроителей, 144, юридические и физические лица-предприниматели могут получить 92 услуги.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила директор Департамента административных услуг и предпринимательского рынка Виктория Китайгородская.

«Сегодня в городе работают более 17 тысяч предприятий крупного, среднего и малого бизнеса и более 100 тысяч физических лиц-предпринимателей. В крупном, малом и среднем бизнесе занято более 420 тысяч человек. Наша задача - максимально оперативно и качественно оказывать для них услуги. Реализована концепция подбора услуг по открытию бизнеса «быстрый старт», которая заключается в получении заявителем спектра услуг: консультаций по выбору деятельности, в том числе необходимых документов разрешительного характера, регистрации бизнеса, получению электронной цифровой подписи, оформлению документов разрешительного характера», - отметила Виктория Китайгородская.

На сегодняшний день в Региональном центре услуг выдается 62 вида документов разрешительного характера и деклараций для осуществления предпринимательской деятельности. Также предоставляются консультации государственных регистраторов Департамента регистрации Харьковского городского совета. Кроме того, предприниматели могут получить в центре услуги государственной фискальной службы.

«В Региональном центре предоставляется весь спектр услуг в этой сфере: регистрация плательщика единого налога, выдача лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, предоставление консультаций, подача отчетов и др. Это 18 видов услуг. При этом прием посетителей проводят непосредственно специалисты фискальной службы в соответствии с регламентом работы центра», - отметила директор департамента.

В целом в 2018 году количество обращений по вопросам получения услуг в сфере регистрации бизнеса во все центры админуслуг составило более 141 тыс., из них 78% - обращения физических лиц-предпринимателей, 17% - юрлиц, 5% - формирование извлечений. Наибольшее количество обращений поступает в Региональный центр услуг (31%) и городской центр админуслуг на Гимназической набережной, 26 (12%).