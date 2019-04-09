Главная Новости Общество В образцовой колонии Харькова провели специализированное мероприятие для заключенных – посадку (ФОТО)
09.04.2019  16:20   

В образцовой колонии Харькова провели специализированное мероприятие для заключенных – посадку (ФОТО)

«Спецмероприятие» приурочили к 9 апреля - удачной для посадки фазе растущей Луны.


Фото: wikipedia.org

9 апреля 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» на подсобном хозяйстве было полностью подготовлено теплицу для посадки и выращивания ранних овощей.

Общая полезная площадь теплицы составляет 154 кв. м.

Часть теплицы уже засажено луком и томатами.

Остальные площади в дальнейшем планируется засадить огурцами, луком и помидорами.

«Продукция с подсобного хозяйства позволяет разнообразить рацион осужденных и добавить в него свежие овощи», - отметил начальник учреждения Эдуард Рыженко.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по исполнению уголовных наказаний
 Тэги:  посадка, лук, теплица, харьков, алексеевкая колония
 
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