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11.04.2019  10:39   

На харьковской женской колонии «поставили» крест

Качановскую исправительную колонию (№ 54) посетили представители «Красного Креста».


// facebook

9 апреля 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетила представитель Международного Комитета Красного Креста гражданка Австрии - Сара Брандшететтер.

Во время визита она ознакомилась с условиями отбывания наказания осужденных женщин. Также в сопровождении заместителя начальника Северо-Восточного межрегионального управления Валентина Вельцен и администрации учреждения было осуществлено обход жилых помещений отделений социально-воспитательной и психологической службы, медицинской части, столовой для осужденных, банно-прачечного комбината и парикмахерские для осужденных. Сара Брандшететтер провела личный прием осужденных, ставили вопрос о проживании на оккупированной территории Украины.

«Сотрудничество с благотворительной организацией и их помощь учреждении играет большую роль в улучшении условий содержания осужденных, находящихся в учреждении», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  качановка, харьков, колония, женская, красный, австрия, посещение
 
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