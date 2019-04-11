11.04.2019 10:39

На харьковской женской колонии «поставили» крест

Качановскую исправительную колонию (№ 54) посетили представители «Красного Креста».



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9 апреля 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетила представитель Международного Комитета Красного Креста гражданка Австрии - Сара Брандшететтер.

Во время визита она ознакомилась с условиями отбывания наказания осужденных женщин. Также в сопровождении заместителя начальника Северо-Восточного межрегионального управления Валентина Вельцен и администрации учреждения было осуществлено обход жилых помещений отделений социально-воспитательной и психологической службы, медицинской части, столовой для осужденных, банно-прачечного комбината и парикмахерские для осужденных. Сара Брандшететтер провела личный прием осужденных, ставили вопрос о проживании на оккупированной территории Украины.

«Сотрудничество с благотворительной организацией и их помощь учреждении играет большую роль в улучшении условий содержания осужденных, находящихся в учреждении», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.