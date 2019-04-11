Синоптики спрогнозировали, когда в Харьковской области зацветет абрикос

В отличие от центральной Украины, где весна опережает время, в Харькове, по агрометеорологическим расчетам, начало цветения плодовых следует ожидать близко к средним многолетним срокам.
Об этом УНН сообщил начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.
В Харьковской области, по агрометеорологическим расчетам начало цветения плодовых следует ожидать близко к средним многолетним срокам. Абрикосы должны зацвести с 14-18 апреля, вишня 21-26 апреля, яблоня с 30 апреля по 5 мая, - сказала Адаменко .
Напомним, в Киевской области по агрометеорологическим расчетам начало цветения плодовых следует ждать 3-5 дней раньше средних многолетних сроков.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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