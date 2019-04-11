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11.04.2019  11:00   

Синоптики спрогнозировали, когда в Харьковской области зацветет абрикос

В отличие от центральной Украины, где весна опережает время, в Харькове, по агрометеорологическим расчетам, начало цветения плодовых следует ожидать близко к средним многолетним срокам.


://unn.com.ua

Об этом УНН сообщил начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

В Харьковской области, по агрометеорологическим расчетам начало цветения плодовых следует ожидать близко к средним многолетним срокам. Абрикосы должны зацвести с 14-18 апреля, вишня 21-26 апреля, яблоня с 30 апреля по 5 мая, - сказала Адаменко .
Напомним, в Киевской области по агрометеорологическим расчетам начало цветения плодовых следует ждать 3-5 дней раньше средних многолетних сроков.

Источник:   УНН
 Тэги:  цветение, абриков, харьков, синоптическая весна
 
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